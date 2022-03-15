Новости
Отзывы клиентов
-
М.В.ТужумеевДиректорЗаказывали 3D ограждения. Товар пришел хорошего качества. Сроки все соблюдены.
Отдельные слова благодарности хотим выразить менеджеру, за ее профессионализм, доброжелательность, внимательность!!Подробнее
-
Жукова С.Л.Инженер-проектировщик
Компания ГарантТехноЛоджис искренне благодарит за сотрудничество компанию TOPFENCE.
Хотим подчеркнуть Ваш высокий уровень профессионализма, оперативность и мобильность в поставке ограждений.
Мы надеемся, что в...Подробнее
-
Власюк Д.А.Директор
Уважаемый Максим Тимофеевич!
ООО "ТехКомплект" выражает благодарность компании «TOPFENCE» за поставку 3д ограждений на наш объект.
В результате Ваших отличных действий, объект был сдан вовремя и без нареканий. ...Подробнее
-
Белоусов Э.Н.Главный инженер
Компания ООО "Элит-Строй" благодарит коллектив компании TOPFENCE за профессионализм, высокое качество и отличную организационную работу по изготовлению и поставке ограждений, в короткие сроки.
Подробнее
-
Греков И.В.Начальник технического отдела
Добрый день!
Благодарим компанию TOPFENCE за качественно проведенную работу.
Приобрели 3d ограждение для нашего объекта. Качество было превыше всего и поставленная нам продукция не подвела. Это то, что было нужно,...Подробнее